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Dy zyrtarët korrektues nga Kosova, të akuzuar për sulm ndaj një të burgosuri në burgun Vestre në Kopenhagë, janë liruar pas seancës paraprake të mbajtur të mërkurën.
Sipas medias daneze “Avisen”, gjykatësi ka vlerësuar se nuk ekziston rreziku që ata të arratisen, pasi janë të punësuar nga Shërbimi Danez i Burgjeve dhe jetojnë në Danimarkë, transmeton Klankosova.tv.
Megjithatë, të dy vazhdojnë të jenë të akuzuar dhe e mohojnë fajësinë, raportojnë mediat daneze DR dhe TV 2.
Sipas aktakuzës, incidenti ka ndodhur më 5 tetor. Dy zyrtarët dyshohet se, në bashkëpunim dhe me marrëveshje paraprake ose mirëkuptim të ndërsjellë, e kanë goditur disa herë të burgosurin me grushte në fytyrë dhe trup.
Sipas policisë, të cituar nga TV 2, njëri prej zyrtarëve dyshohet se e ka shtyrë të burgosurin në shtrat dhe e ka goditur në fytyrë. Më pas, zyrtari tjetër dyshohet se e ka goditur disa herë me grushte në fytyrë dhe trup.
Dy zyrtarët ishin arrestuar më 6 tetor dhe të mërkurën dolën para gjykatës për seancën paraprake.
“Përvojat me zyrtarët korrektues nga Kosova, e mirë”
Pas rastit, Shërbimi Danez i Burgjeve ka thënë se do ta rishikojë trajnimin e zyrtarëve korrektues nga Kosova.
Drejtoresha e këtij Shërbimi, Ina Eliasen, tha se rasti ka ngritur pyetje nëse trajnimi dhe praktika e zyrtarëve nga Kosova janë të mjaftueshme.
“Është e qartë se kur ndodh diçka e tillë, ne do të shikojmë nëse trajnimi ynë për ta është mjaftueshëm i mirë. A është praktika jonë me ta mjaftueshëm e mirë?”, tha Eliasen, sipas medias “Ni.dk”.
Megjithatë, ajo theksoi se deri tani përvojat me zyrtarët korrektues nga Kosova kanë qenë të mira dhe e cilësoi rastin e fundit si një incident të izoluar, pasi, sipas saj, është shumë ndryshe nga ajo që është parë deri më tani.
Incidenti ka ndodhur të hënën në një sektor të burgut Vestre. Sipas aktakuzës së policisë, dy zyrtarët, në bashkëpunim dhe me mirëkuptim të ndërsjellë, dyshohet se e kanë goditur disa herë një të burgosur me grushte.
Sipas aktakuzës, të dy ishin në detyrë dhe kishin përfunduar tashmë periudhën gjashtëmujore të trajnimit dhe praktikës.
Megjithatë, edhe pas përfundimit të praktikës, zyrtarët nga Kosova duhet të shoqërohen nga zyrtarë danezë nëse qëndrojnë dhe punojnë për një periudhë të caktuar në Danimarkë, tha Eliasen.
“Ata janë gjithmonë me zyrtarë danezë. Kur janë në trajnim, janë në trajnim me kolegë. Ata nuk punojnë vetëm”, tha ajo.
E pyetur nëse mund të ketë besim se zyrtarët që do të punojnë në Kosovë do t'i trajtojnë siç duhet të burgosurit që Danimarka do t'i dërgojë atje, Eliasen tha se po.
Për këtë arsye, sipas saj, Danimarka planifikon të krijojë një sistem të posaçëm mbikëqyrjeje në burgun në Kosovë.
“Është larg, por synojmë që atje të funksionojë njësoj si në Danimarkë. Prandaj, duhet të kemi një lloj mbikëqyrjeje në korridoret atje. Për këtë po punojmë”, tha ajo.
Eliasen tha se ideja për një sistem të tillë mbikëqyrjeje ka ekzistuar edhe më herët, por rasti i fundit është përfshirë tashmë në këtë proces.
Danimarka planifikon 300 vende për të burgosur në Kosovë
Marrëveshja për transferimin e të burgosurve në Kosovë është arritur në vitin 2021. Sipas planit, shtetasit e huaj të dënuar në Danimarkë dhe që duhet të dëbohen pas vuajtjes së dënimit, do të mund t'i vuajnë dënimet në Kosovë.
Megjithatë, zbatimi i marrëveshjes është shtyrë disa herë. Ministri danez i Drejtësisë, Nicolai Wammen, njoftoi në shtator për një tjetër shtyrje.
Sipas planit aktual, dhomat e burgjeve në Kosovë pritet të fillojnë të përdoren në fund të vitit 2027 ose, më së voni, në fillim të vitit 2028.
Organizata e Burgjeve të Danimarkës ka bërë të ditur se deri tani 15 zyrtarë korrektues nga Kosova e kanë përfunduar trajnimin në Danimarkë, ndërsa 19 të tjerë janë aktualisht në trajnim.
Ndërkohë, ministri Wammen ka konfirmuar se palët që mbështesin reformën e dënimeve do të informohen për rastin.
“E marr shumë seriozisht incidentin në burgun Vestre. Rasti i është dorëzuar policisë dhe tani do ta ndjekë rrjedhën e tij në sistemin e drejtësisë”, tha Wammen në një deklaratë me shkrim. /Klankosova.tv