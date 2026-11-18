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Hapat i hedh ngadalë, por shpejt i hapet dera e shtëpisë.
Madje, krahëhapur e me duartrokitje, Jakup Krasniqin e pret njëra vajzë e tij, e tjetra duke mbajtur në duar pasardhësen e tij, lotët nuk i ndal, raporton Klan Kosova.
E kur çmallen pak, bisedën e vazhdojnë brenda, ku Krasniqin e pret gruaja, Sevdija, gjendja shëndetësore e së cilës është edhe arsyeja që ish-kryekuvendari erdhi për vizitë nga Haga e Holandës, ku po e vuan dënimin e shkallës së parë.
Nën përcjelljen e EULEX-it, paraditen e kësaj të mërkure, Krasniqi mbërriti në Velani të kryeqytetit.
Madje, për disa minuta, këta zyrtarë që ishin goxha shumë në numër, e mbikëqyrën terrenin.
Kur kjo u bë në detaje, misioni evropian u largua dhe siguria e hapësirës i kaloi Policisë së Kosovës.
Për mbi 6 orë rresht, këta shoqëruan secilin që kaloi kah kjo rrugë, pasi deri në orën 5 të pasdites Krasniqi qëndroi me familjen e tij.
Veçse në shtëpinë ku vazhdon të valojë flamuri i UÇK-së, nuk u lejua të hyjë edhe vëllai i ish-zëdhënësit të UÇK-së, Dauti.
Madje, ky as nuk e dinte që ai do të vinte.
Njësoj si ky, Krasniqin deshën ta shohin edhe shumë qytetarë e veteranë që u mblodhën pak metra larg shtëpisë së tij.
Ky tubim, ata janë të bindur se nuk do t’ia prish vizitën çlirimtarit.
Megjithatë, kur akrepat iu afruan orës 17:00, kohë kjo e cila ishte e planifikuar që ish-kryetari i Kuvendit të largohej nga shtëpia, EULEX-i u rikthye sërish.
Autoblindat bllokuan rrugën e sytë u drejtuan kah Krasniqi.
Kur dakiki i fundit i lejuar erdhi, Jakup Krasniqit iu desh të përshëndetej me familjarët e tij, njësoj si kur arriti.
Më pas ai ia mësyu makinës, e alarmet sinjalizuese u aktivizuan.
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