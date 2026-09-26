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Platforma “Liria ka Emër” ka publikuar fotografi nga protesta e sotme në sheshin e Prishtinës, e cila shënoi natën e 11-të të protestave në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së.
Përmes fotografisë të publikuara në rrjetet sociale, “Liria ka Emër” ka përcjellë mesazhin e qëndresës së protestuesve, njofton Klankosova.tv.
“Qëndresë. JO NË EMRIN TIM”, thuhet në përshkrimin e fotografive.
Protestat në Prishtinë po mbahen çdo mbrëmje në shesh, ndërsa qytetarët po shprehin mbështetje për ish-krerët e UÇK-së pas aktgjykimit të 16 shtatorit që dënoi me 81 vjet burgim katërshen e UÇK-së: Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakuo