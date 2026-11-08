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Ismail Tasholli nga platforma “Liria ka emër”, ka deklaruar se po planifikohet një peticion dhe grevë për aktgjykimin dënues në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Në Info Magazine në Klan Kosova, ai ka folur edhe për letrat e dërguara deputetëve të Parlamentit Evropian dhe zyrtarëve të tjerë të BE-së, lidhur me këtë çështje.
Ekskluzivisht në këtë emision, ai ka bërë të ditur edhe tri aktivitetet e ardhshme që po pkanifikohën të organizohen lidhur me vendimin në Hagë.
“Tri aktivitete, sonte do të jenë të ju ekskluzive. E para që do ta organizojmë është një peticion fizik brenda Kosovës dhe në diasporë, ku pretendojmë që t’i grumbullojmë afër 1 milion nënshkrime që t’i dërgojmë në Hagë, në Straburg dhe në Bruksel.”, ka thënë Tasholli.
Për aktivitetin e dytë ai ka thënë se po planifikohet një grevë.
“E dyta, që e kam folur me disa pjesëtarë të disa sindikatave të ndryshme që do ta organizojmë një grevë, ku 10 minuta çdo ditë deri në vendimin e Apelit, do të bllokohet Kosovë, do të shkojnë në pauzë institucionet, do të bllokohet komunikacioni, do të bllokohen institucionet.”, ka shtuar ai.
Kurse, Tasholli ka thënë se aktiviteti i tretë parasheh lansimin e disa videove me figura të ndryshme që do të flasin për UÇK-në.
“Dhe, e treta do të jenë 40 video me katër seri dhe me katër profile të ndryshme që do të flasin për UÇK-në. Do të flasin intelektualët, do të flasin nënat e dëshmorëve dhe do të jetë edhe jesë e influencerave që do të flasin për UÇK-në.”, ka thënë ai. /Klankosova.tv