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Organizatorët e platformës “Liria ka emër”, Eliza Hoxha dhe Ismail Tasholli, kanë folur për marshin e radhës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova, Hoxha tha se shpreson që ky të jetë marshimi i fundit që lidhet me procesin gjyqësor në Hagë.
Uroj që në lidhje me çështjet dhe procesin e Hagës të jetë takimi ynë i fundit dhe mbledhja jonë e fundit”, tha Hoxha.
Ajo theksoi se platforma “Liria ka emër” do të vazhdojë aktivitetin edhe pas përfundimit të këtij procesi, por në një tjetër format, me fokus në dokumentimin dhe ruajtjen e kujtesës kolektive për luftën e Kosovës.
Ndërkaq, Ismail Tasholli tha se qëllimi kryesor i platformës ka qenë gjithmonë unifikimi shoqëror rreth luftës për liri.
Gjithmonë e kemi pasur këtë pikënisje të unifikimit, duke nënkuptuar që UÇK-ja është projekti që na bashkon, jo që na ndan”, tha Tasholli.
Sipas tij, UÇK-ja duhet të shihet përtej përkatësive politike.
UÇK-ja përtej secilës parti politike është ndodhia më e rëndësishme ndër shekuj për shqiptarët dhe ky parim duhet të na bashkojë”, u shpreh ai.