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Platforma “Liria ka Emër” ka publikuar një video me një mesazh simbolik kushtuar atyre që dhanë kontributin e tyre për lirinë e Kosovës.
Në videon e publikuar shfaqet një helikopter, ndërsa në të shihet një bluzë me katër krerët e UÇK-së dhe mbishkrimin “Liria ka Emër”, transmeton Klankosova.tv.
Përmes kësaj videoje, platforma përcjell një mesazh të drejtpërdrejtë për ata që, sipas saj, dhanë gjithçka për Kosovën dhe lirinë e saj, përderisa vendimi për ish-krerët e UÇK-së po afrohet.
“Ju që dhatë gjithçka për Kosovën. Për lirinë tonë. Për ne. Për fëmijët tanë. Për fëmijët që do të lindin edhe pas 100 vjetësh”, thuhet në mesazhin e publikuar.
Në fund të videos përcillet edhe mesazhi “Kosova ju pret. E lirë. Krenare. Mirënjohëse. Kosova ju pret në shtëpi!”