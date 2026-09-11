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Kanë mbetur edhe pak orë deri në mbajtjen e “Marshit për Liri”, i cili të shtunën do të zhvillohet në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po përballen me proces gjyqësor në Hagë.
Organizatorët e platformës “Liria ka Emër” kanë bërë thirrje për pjesëmarrje sa më të madhe të qytetarëve, duke kërkuar që marshi të jetë qytetar, familjar, paqësor dhe dinjitoz.
Në kuadër të aktivitetit do të mbahen edhe fjalime nga përfaqësues të organizatorëve, shoqatave të dala nga lufta, familjarë të dëshmorëve dhe përfaqësues politikë.
Përfaqësuesja e platformës “Liria ka Emër”, Eliza Hoxha, ka bërë të ditur se në emër të platformës do të flasin ajo dhe bashkëpunëtori i saj, ndërsa në emër të shoqatave të dala nga lufta do të flasë Hysni Gucati.
Fjalim do të mbajë edhe Liriona Sulejmani, vajza e dëshmorit Bajram Sulejmani, ndërsa marshuesve pritet t’u drejtohen edhe kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, si dhe Buna Mustafa, vajza e Salih Mustafës, i njohur si komandant “Cali”.
Përveç fjalimeve, gjatë marshit do të interpretohen edhe këngë patriotike.
“Marshi për Liri” do të mbahet nesër, duke filluar nga ora 14:00, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.