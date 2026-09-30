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Platforma qytetare “Liria Ka Emër” do të mbajë sot konferencë për media, në kuadër të aktiviteteve të paraprira për marshin e 1 Tetorit.
Konferenca është paralajmëruar të mbahet në ora 14:00, ndërsa organizatorët pritet të japin detaje lidhur me marshin, ani pse arsyeja e mbajtjes së konferencës nuk është bërë e ditur, transmeton Klankosova.tv.
Marshi i 1 Tetorit vjen në vazhdën e angazhimeve të kësaj platforme për të rikujtuar dhe promovuar mesazhet që lidhen me lirinë, drejtësinë dhe të kaluarën e Kosovës, si dhe për ta kundërshtuar vendimin dënues ndaj ish-krerëve të UÇK-së.