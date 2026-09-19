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Mijëra qytetarë po protestojnë çdo natë në Prishtinë, pas vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë për dënimin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit me gjithsej 81 vjet burgim.
Para fotografive të ish-krerëve të UÇK-së, protestuesit po kërkojnë drejtësi për ta, ndërsa organizatorët kanë paralajmëruar se tubimet do të vazhdojnë edhe këtë të shtunë, nga ora 21:00.
Çlirim Haziri, njëri ndër organizatorët ka thënë se personat me maska që janë parë në mesin e turmës nuk janë pjesë e organizimit të protestave.
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