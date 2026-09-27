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Ka nisur grumbullimi i protestuesve në Sheshin “Skënderbeu” në Shkup, ku sot pritet të mbahet protestë në kundërshtim me vendimin dënues ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Qytetarët që kanë nisur të mblidhen në shesh janë parë duke mbajtur flamuj kuq e zi dhe flamuj të UÇK-së, ndërsa numri i pjesëmarrësve pritet të rritet para fillimit të protestës.
Protesta është paralajmëruar të nisë në orën 14:00.
Ajo zhvillohet në kuadër të protestave të ngjashme që po mbahen në vende të ndryshme në mbështetje të katërshes së UÇK-së./Klankosova.tv