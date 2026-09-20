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Skenderaj është qyteti i radhës që do të protestojë ndaj aktgjykimit dënues të ish-krerëve të UÇK-së.
Protesta është paralajmëruar nga nxënësit e shkollave të mesme dhe do të mbahet nesër, duke filluar nga ora 12:00, në Sheshin “Adem Jashari”, në qytetin ku UÇK-ja doli publikisht.
Ndërkohë, protesta të ngjashme po zhvillohen çdo ditë në kryeqytet, ndërsa mobilizimit i është bashkuar edhe diaspora shqiptare, përmes protestave në Gjermani, Zvicër, Kanada dhe vende të tjera.
“Kosova po Pret” – Liri për Çlirimtarët”./Klankosova.tv