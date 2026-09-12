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Sa më shumë afrohet 16 shtatori, aq më e madhe është pritja për vendimin përfundimtar të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
Bashkëluftëtarë të tyre morën pjesë sot në “Marshin për Liri” në Prishtinë, duke shprehur bindjen se ish-krerët e UÇK-së do të shpallen të pafajshëm.
Ramush Haradinaj tha se lufta e UÇK-së ishte e drejtë dhe se vendimi i vetëm i drejtë, sipas tij, është lirimi dhe kthimi i tyre në Kosovë.
Edhe Ali Ahmeti e Fatmir Limaj shprehën mbështetjen për ish-krerët e UÇK-së, ndërsa Shukri Buja paralajmëroi se një vendim negativ mund të shkaktojë protesta, duke shpresuar që ato të jenë të kanalizuara.
Për bashkëluftëtarët, 16 shtatori shihet si dita e betejës së fundit, me shpresën se më pas do të ketë festë në Kosovë.