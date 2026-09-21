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Studentët e Universitetit të Prishtinës kanë protestuar sot kundër vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në protestë mori pjesë edhe Lir Veseli, djali i Kadri Veselit, njërit prej ish-krerëve të UÇK-së të përfshirë në procesin gjyqësor në Hagë, transmeton Klankosova.tv.
Lir Veseli, së bashku me vëllezërit dhe motrën e tij, është parë edhe në protestat që po mbahen çdo mbrëmje në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, nën moton “Jo në emrin tim”.
Fëmijët e Kadri Veselit po qëndrojnë kështu përkrah qytetarëve që po kundërshtojnë vendimin e Gjykatës Speciale dhe po kërkojnë drejtësi për ish-krerët e UÇK-së.
Protestat “Jo në emrin tim” po vazhdojnë prej disa netësh, me pjesëmarrjen e qytetarëve, veteranëve, studentëve, artistëve dhe figurave të ndryshme publike.