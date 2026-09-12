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Kreu i Nismës, Fatmir Limaj i është bashkëngjitur "Marshit për Liri" i cili po organizohet sot në sheshin "Skënderbeu" në Prishtinë.
Limaj në një intervistë për Klan Kosova tha se njerëzit e ka kuptuar se vendimi i së mërkurës në Hagë prek të kaluarën dhe të ardhmen e popullit të Kosovës.
Ai tha se populli me këtë mobilizim po tregon se është krenar me UÇK-në dhe luftën çlirimtare të Kosovës.
"Jemi me ndjenja të përziera, është një moment shumë i rëndësishëm. Kjo prezencë e njerëzve dhe mobilizim flet shumë, përfundimisht njerëzit e kanë kuptuar që vendimi i të mërkurës ka të bëjë me të gjithë ne, për të kaluarën tonë, për të ardhmen tonë. Nuk është çështje individuale, fizike është më tepër se kaq dhe më vjen mirë që anë e mbanë shqiptarët e kanë kuptuar me dinjitet dhe krenari sot vijnë në mbështetje të asaj që përfaqësojnë, duke u ndier krenarë për UÇK-në dhe për ata të cilët atje po e mbrojnë luftën tonë çlirimtare...Beteja nuk duhet me u ndal në çfarëdo varianti, shpresojmë që të përfundojë me të mërkurën", tha Limaj.