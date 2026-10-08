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Kryetari i Nismës, Fatmir Limaj, ka folur me vlerësim të lartë për presidenten e re të Kosovës, Justina Shiroka-Pula, duke thënë se me të ka punuar për katër vjet.
Limaj tha se Shiroka-Pula nuk është emër i panjohur për publikun, duke përmendur profesionin, angazhimet dhe kontributin e saj ndër vite.
“Kemi punuar katër vite bashkë. Emri i presidentes nuk ka qenë i panjohur për shkak të profesionit të saj dhe angazhimeve, për shkak të sjelljes së saj në vitet ’80 dhe ’90”, tha Limaj në emisionin "Rubikon" në Klan Kosova.
Ai e përshkroi Shiroka-Pulën si një grua me energji pozitive, të suksesshme dhe komunikuese, duke vlerësuar edhe rolin e saj si familjare dhe bashkëpunëtore.
“Kam fjalët më të mira për presidenten Justina Shiroka-Pula, edhe si familjare, edhe si bashkëpunëtore, edhe si intelektuale, edhe si grua, për aq sa unë e njoh dhe besoj që e njoh goxha mirë”, u shpreh ai.
Limaj tha se e sheh zgjedhjen e saj si presidente si një zhvillim pozitiv dhe theksoi se ka respekt të madh për të.
“Një gjë është e sigurt, që unë e besoj, qysh e njoh unë presidenten, energji negative nuk ka. Dhe di me thënë edhe jo dhe po. Kam respekt të jashtëzakonshëm për të”, deklaroi Limaj.