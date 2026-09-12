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Kreu i Nismës, Fatmir Limaj i është bashkëngjitur "Marshit për Liri" i cili po organizohet sot në sheshin "Skënderbeu" në Prishtinë.
Limaj në një intervistë për Klan Kosova tha se ish-krerët e UÇK-së tashmë ia kanë dhënë jetën Kosovës, ai tha se luftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës janë të përmbushur pasi kanë lënë trashëgimi legale duke bërë Kosovën të lirë nga robëria.
"Këtu më së paku ka të bëj fati fizik i një njeriu, ata burra atje moti ia kanë dhënë jetën Kosovës... Presim që ky ankth për Kosovën të merr fund, po shpresoj që e mërkura të mbyll përfundimisht dhe të hapet një kapitull i ri dhe lufta e pastër e UÇK-së ta merr vendin aty ku duhet... Beteja nuk duhet me u ndal në çfarëdo varianti, shpresojmë që të përfundojë me të mërkurën ne ndihemi krenarë, mos harroni ne jemi të lindur dhe të rritur në robëri, e kemi marrë Kosovën në krah nga robëria në liri, ata që janë atje po lënë trashëgimi legale, misioni ynë, përmbushja jonë është përfunduar", tha ai.