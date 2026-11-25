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Bayern pëson një tjetër goditje në Ligën e Kampionëve, duke u mposhtur 2-1 nga Lille në Francë, në kuadër të xhiros së pestë të fazës së ligës.
Skuadra bavareze, e cila po përballet me mungesa të shumta për shkak të lëndimeve, e nisi mirë ndeshjen dhe kaloi në epërsi në minutën e 15-të me Dayot Upamecanon, pas një goditjeje me kokë.
Megjithatë, në pjesën e dytë francezët përmbysën gjithçka brenda tri minutave. Ayase Ueda barazoi në minutën e 62-të, ndërsa vetëm tri minuta më vonë Aleksandar Pavlović shënoi autogol, duke i dhënë Lille-s fitoren 2-1.
Humbja e lë Bayern Munichun në vendin e 15-të me tetë pikë pas pesë ndeshjeve, ndërsa Lille regjistron fitoren e parë dhe ngjitet në vendin e 29-të me katër pikë.
Bavarezët tashmë rrezikojnë të mbeten jashtë tetë vendeve të para, të cilat sigurojnë kualifikimin direkt në 1/8 e finales.