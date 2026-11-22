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Arlinda (Liki) e Nichi sërish janë bërë pjesë e debateve të nxehta mes tyre, të shoqëruar me mospajtime dhe me gjuhë jo të duhur ndaj njëri-tjetrit.
Në një moment, Nichi ka kënduar e kërcyer, derisa para tij ka qëndruar Arlinda, duke i folur, por ai vazhdimisht e ka injoruar.
Përderisa, më pas, ata janë përfshirë në një diskutime, duke përdorur edhe gjuhë të ashpër.
"Ja ke nis tash me nga një birrë me u pi", i ka thënë Nichi.
"Shumë tuc je a", i ka thënë Arlinda atij, derisa kanë vazhduar debatin mes vete.
Pamjet e plota i gjeni në videon e mëposhtme: