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Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të mblidhen sërish këtë të enjte, në dy seanca plenare.
Nga ora 10:00, do të jetë vazhdimi i pikave të rendit të ditës nga seanca e kaluar.
Derisa, nga ora 13:00, do të mbahet seancë e re plenare.
Kjo është caktuar pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit, e cila është mbajtur sot, e ku është vendosur për agjendën parlamentare.
Sipas kryetares së Kuvendit, Albulena Haxhiu, në mesin e pikave që do të shqyrtohen në seancën e paradites të së enjtes do të jetë rezoluta për interpelancën e minsitrit të Shëndetësisë, Arben Vitia, si dhe ajo për çështjen e energjisë elektrike.
Ndërkohë, si pikë e rendit të ditës është paraparë të jetë edhe zgjedhja e anëtarëve të Bordit të RTK-së.
Gjithashtu, janë edhe disa pika tjera të rendit të ditës, që do të diskutohen dhe shqyrtohen në seancat e caktuara për të enjten e kësaj jave. /Klankosova.tv