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Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në një konferencë të përbashkët me kryeministrin Albin Kurti, është pyetur rreth nismës ligjore të PDK-së për Projektligjin për ndryshim/plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës.
Ajo ka thënë se i përket Kosovës të vendosë për këtë çështje, megjithatë, sipas saj, është e rëndësishme që Gjyqësori të mbetet i pavarur, transmeton Klankosova.tv.
“Sa i përket kornizës ligjore, ndryshimit, i përket Kosovës të vendosë. Është me rëndësi që të garantohet pavarësia e gjyqësorit, dhe në këtë kuadër të pavarësisë i përket Kosovës të vendosë se çfarë është e nevojshme të bëhet, por është e rëndësishme që gjyqësori të mbahet i pavarur”, tha Von der Leyen.