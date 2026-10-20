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Opinionisti Arbër Vllahiu ka komentuar mundësitë që presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ta kthejë ligjin për Specialen në Kuvend.
Vllahiu tha se nuk pret që presidentja ta kthejë ligjin në Kuvend, i cili është miratuar me 88 vota për.
“Unë nuk e besoj që presidentja do ta kthente një ligj të këtillë, kur është votuar prej 88 deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Në qoftë se do të duhej ta kthente presidentja, atëherë duhet të hyjë në përmbajtjen e këtij ligji dhe asaj i del më shumë punë sesa mund të mendojmë ne”, deklaroi Vllahiu.
Ai shtoi se kthimi i ligjit nuk nënkupton domosdoshmërisht se Kuvendi do të pajtohet me vendimin e presidentes.
“Ajo që është me rëndësi është se edhe nëse e kthen në Kuvendin e Kosovës, jo domosdoshmërisht që Kuvendi duhet pajtohet me rrëzimin ose me kthimin e një ligji nga Presidentja.
“Presidentja mundet me e kthy në Kuvend, por Kuvendi i Kosovës duhet me trajtu prapë, por jo domosdoshmërisht Kuvendi i Kosovës mund të pajtohet me kthimin e një ligji nga presidentja. Pra, mund ta rrëzojë Kuvendi i Kosovës edhe vendimin e presidentes për ta kthyer në Kuvendin e Kosovës”, deklaroi ai./Klankosova.tv