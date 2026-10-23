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Ligji për Dhomat e Specializuara iu rikthye deputetëve të Kuvendit.
Kryesorja e parlamentit, Albulena Haxhiu dekaroi që tash ligjvënësit e kanë në dorë çështjen e ligjit të kthyer, kurse në fillim të javës do të nis edhe puna.
Për shqyrtim të ligjit deri në rivotim, ka kohë vetëm 1 muaj. Mungesa e votave, sipas njohësve të proceseve e përmbyll një rrugë.
Ndryshimet e ligjit, që ndër të tjera u tha se kufizon juridiksionin e Gjykatës Speciale, u votuan edhe me kerkesën e qytetarëve protestues, të cilët e ndalën revoltën në orët e para të 7 tetorit.