Lajmet e fundit
Panelistët në studion e Kosova Today diskutuan rreth Ligjit për Specialen, e cila ende nuk është dekretuar nga presidentja Justina Shiroka Pula.
Sipas raportimeve në media, ajo mund ta kthejë sërish këtë ligj në Kuvendin e Kosovës, për shkak të disa dyshimeve që ka e para e shtetit.
E pikërisht mbi këtë bazë, u hodhën edhe dyshimet se VV-ja e ka braktisur marrëveshjen me PDK-në për Ligjin.
Analisti Gazmend Morina, deklaroi se ndryshimet brenda ligjit nuk do të ndikonin në humbjen e kohës.
Por, ai nuk e përjashtoi edhe një lojë siç tha ai nga LVV-ja.
"Nuk është duke u humbur koha nëse kthehet një javë ose dy dhe hyn prapë në fuqi, asgjë nuk ndryshon për ata në Hagë. Me rëndësi të jetë ligji më i mirë i mundshëm. Mirëpo ka mundësi të jetë edhe një lojë e Vetëvendosjes pas kthimit në Kuvend", tha Morina.
E kjo sipas Morinës, mund të sjellë tek një përplasje mes VV-së dhe PDK-së.
Kurse, analisti Azden Shala, deklaroi në Klan Kosova se kryeministri i Kosovës Albin Kurti, do ta zvarris këtë proces.