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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se është në pritje që ekspertët ta përfundojnë draftin e ri të Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Drafti i ri i kësaj nisme do të bëhet pas dakordimit që është arritur ndërmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës, javën e kaluar.
Pikërisht, për shkak të këtij pajtimi, ishte shtyrë edhe seanca e Kuvendit të Kosovës, ku kjo nismë ligjore ishte si pikë e rendit të ditës.
“Gjatë kësaj jave kemi thënë dhe po presim prej ekspertëve që ta përmbyllin këto ditë”, ka thënë Kurti gjatë së hënës, pas ceremonisë solemne të shënimit të 27-vjetorit të themelimit të Shërbimit Korrektues të Kosovës.
Për këtë nismë, ushtruesja e detyrës së kryetares së PDK-së, Vlora Çitaku, kishte folur të enjten në një konferencë për media, pas takimit që ajo kishte pasur me Kurtin dhe ish-kryetarin e kësaj partie, Bedri Hamza.
Ajo kishte bërë të ditur se drafti i ri do të bazohet në tekstin e miratuar nga Kuvendi në dy lexime, ndërsa do të përfshijë propozimet e PDK-së dhe sugjerimet e ekspertëve vendorë e ndërkombëtarë. /Klankosova.tv