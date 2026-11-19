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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se javën e ardhshme pritet të pranohet drafti i parë i strategjisë nga grupi punues për Ligjin për Specialen.
Në Kuvendin e Kosovës, ai ka thënë se pjesë e këtij grupi do të jenë edhe ekspertë të shumtë.
Duke komentuar Ligjin për Specialen, i cili ka ardhur në Kuvend, Kurti ka thënë se ai është hartuar si rezultat i pakënaqësisë lidhur me aktgjykimin, duke shtuar se që nga fillimi kishin shprehur rezervat e tyre për të.
“Nga pakënaqësia lidhur me aktgjykimin erdhi edhe shkrimi i shpejtë i atij ligji, për të cilin patëm shprehur rezervat tona. Nuk dyshoj në qëllimin e mirë, por nuk mjafton vetëm qëllimi i mirë, duhet të kemi edhe sukses. Për këtë na duhet një ligj që nuk kthehet mbrapsht dhe bëhet praktik në realitet. Ne presim që javën e ardhshme grupi punues ta sjellë draftin e parë. Aty janë të angazhuar të gjithë dhe ne e presim strategjinë javën e ardhshme. Presim gjithashtu që ky ekip me ekspertë ta sjellë javën e ardhshme draftin e ri të ligjit për Dhomat e Specializuara”, ka thënë ai.
Ai ka përsëritur qëndrimin e tij sa kjo gjykatë është e pazakontë.
“Unë, si kryeministër, nuk kam ndryshuar qëndrim për Dhomat e Specializuara që nga pranvera e vitit 2015. Mendimi është i njëjtë, se kjo gjykatë është e pazakontë, aq sa edhe termi ‘sui generis’ për të është i ngushtë”, ka thënë ai.
Ai ka thënë se nismëtarët e ligjit për Dhomat e Specializuara kanë pasur qëllim të mirë.
“Ky qëllim ka ardhur nga zhgënjimi me vendimin e 16 shtatorit. Duhet ta përmendim se ku janë rrënjët e kësaj gjykate. Në pranverën e vitit 2008, dy delegatë në Këshillin e Evropës e lansuan rrëfimin horror për të ashtuquajturën Shtëpia e Verdhë dhe trafikimin e organeve. Nuk pati kundërvënien e duhur nga ana jonë. U bënë hulumtime dhe nuk u gjet asgjë”.
Sipas tij, ajo që mbeti dhe duhet të trajtohet në Apel është e ashtuquajtura ndërmarrje kriminale.
Kurti ka thënë se janë të bindur që korrigjimi i vendimit të 16 shtatorit duhet dhe do të ndodhë në Apel, gjë që, sipas tij, pritet të ndodhë gjatë vitit 2027.