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PDK-ja pritet që brenda kësaj jave ta procedojë iniciativën ligjore për Gjykatën Speciale.
U.d. kryetarja e këtij subjekti, Vlora Çitaku, tha se ekspertët po i përfundojnë përgatitjet e fundit, me synimin që projektligji të marrë mbështetjen e partive dhe të kalojë në Kuvend.
Çitaku e cilësoi këtë nismë si pjesë të strategjisë për mbrojtjen e luftës së UÇK-së. Ndërkaq, mundësia e mbajtjes së dëgjimeve publike do të shqyrtohet nga komisionet parlamentare.
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