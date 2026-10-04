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Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, pas mbledhjes së Kryesisë së partisë, është deklaruar lidhur me Ligjin për Specialen, që pritet të shqyrtohet nesër në Kuvendin e Kosovës.
Hamza ka shprehur optimizëm se i njëjti do të marrë mbështetjen e të gjithë deputetëve, duke i ftuar ata që të votojnë pro tij.
“Nesër jam optimist se ligjin do ta përkrahin të gjithë deputetët, i lus dhe i ftoj të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës që të jenë në mbështetje të këtij projektligji dhe ky ligj nesër t'i përfundojë të gjitha procedurat e nevojshme brenda Kuvendit të Republikës së Kosovës”.
Ai e ka cilësuar këtë si një ligj të rëndësishëm, duke thënë se synimi është vendosja e drejtësisë.
“Është një ligj tepër i rëndësishëm, është një ligj që kërkon të vendoset drejtësi. Nuk jemi kundër drejtësisë, jemi kundër padrejtësisë. Dhe deri më tani, çka kemi parë në proces: kemi parë mungesë transparence, mungesë llogaridhënie, mungesë mbikëqyrje dhe kemi një vendim të padrejtë”, deklaroi Hamza.
Sipas Hamzës, vendimi ndaj ish-krerëve të UÇK-së prek historinë, të tashmen dhe të ardhmen e Kosovës, ndërsa ka pretenduar se në këtë proces janë shkelur edhe të drejtat e njeriut.
“Një vendim ku gjykohet historia, e tashmja dhe e ardhmja e Kosovës, ku qytetarët e Kosovës që përballen me këtë drejtësi, ballafaqohen me një proces të padrejtë ku i shkelen edhe të drejtat e njeriut, siç kemi konstatime edhe prej organizatave kredibile ndërkombëtare”, u shpreh kreu i PDK-së./Klankosova.tv