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Miratimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar është diskutuar në Komisionin Evropian.
Ishte gazetari Ekrem Krasniqi ai që i shtroi një pyetje mjaft të gjatë dhe shpjeguese zëdhënësit të Komisionit Evropian, Christian Wigand, transmeton Klankosova.tv.
“Ndryshimi i Ligjit për Dhomat e Specializuara shkon kundër obligimeve ndërkombëtare të Kosovës ndaj BE-së”, u shpreh zëdhënësi.
Por sa i përket pyetjes për rolin e Gjykatës Kushtetuese në Kosovë, derisa një e tillë ekziston edhe në Hagë, Wigand nuk pati ndonjë përgjigje.