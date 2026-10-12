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Nënkryetarja e Kuvendit nga radhët e PDK-së, Vlora Çitaku ka deklaruar se Kosova gjendet në dy procese të rëndësishme, procesi i Apelit në Hagë dhe Këshilli i Evropës, raporton Klankosova.tv.
Ajo tha se është e rëndësishme të diskutohet me partnerët e BE-së për thelbin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, transmeton Klankosova.tv.
“Dy gjëra janë të rëndësisë së veçantë, procesi i Apelit në Hagë dhe Këshilli i Evropës. Është normale që ndonjëherë me miqtë të kemi mospajtime, por besoj që do të kemi kohë të bisedojmë edhe me përfaqësuesit e BE-së dhe t’ua sqarojmë vullnetin politik të deputetëve të zgjedhur të Kuvendit. Kosova me ligj, dhe me vullnet kërkon drejtësi. Nuk po kërkojmë të i ikim drejtësisë, por po synojmë që procesin e deformuar dhe devijuar, ta kthejmë në binarë të drejtë. Kosova është partner, partnerët diskutojnë, debatojnë, por jam e bindur që në fund do të ketë pajtueshmëri”, tha Çitaku.