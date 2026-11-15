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Ligji për Mbrojtjen e Konsumatorit, i kthyer për rishqyrtim nga ish-presidentja Vjosa Osmani në nëntor të vitit 2024, vazhdon të mbetet pa u trajtuar në Kuvend, gati dy vjet më vonë.
Vonesat po kritikohen nga deputetët opozitarë, të cilët kërkojnë që ligji të përmirësohet dhe të miratohet, në mënyrë që qytetarëve t’u garantohen më shumë të drejta dhe mbrojtje gjatë blerjeve.
Osmani e kishte kthyer ligjin për shkak të dispozitave që rregullonin përdorimin e qeseve të plastikës, të cilat i konsideronte në kundërshtim me kompetencat e Qeverisë dhe dispozitat kushtetuese për mbrojtjen e mjedisit.
Kronika sjell detajet: