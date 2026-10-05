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“Ligji nuk u votua. Protesta vazhdon”.
Kështu është shprehur Çlirim Haziri përmes një reagimi të publikuar në rrjetet sociale, në lidhje me protestën e zhvilluar para Kuvendit.
Haziri ka deklaruar se, gjatë protestës, qytetarët janë përballur me gaz lotsjellës dhe përplasje me Policinë, ndërsa sipas tij, kërkesa e protestuesve mbetet e pandryshuar, transmeton Klankosova.tv.
“20 ditë e 20 net për një kërkesë: VOTOJENI LIGJIN!”, ka shkruar Haziri.
Ai ka theksuar se, pavarësisht shpërndarjes së protestuesve nga sheshi, sipas tij, kërkesa e tyre nuk mund të shuhet.
“UÇK-ja na bashkoi atëherë. UÇK-ja po na bashkon përsëri. Ne vazhdojmë”, thuhet në reagimin e tij.
Postimi është publikuar në kuadër të nismës “JO NË EMRIN TIM”.