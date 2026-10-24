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Pasi presidentja Justina Shiroka-Pula nuk e dekretoi dhe e ktheu në Kuvend Ligjin për Dhomat e Specializuara, partitë politike po mbajnë qëndrime të ndryshme rreth votimit të tij për herë të dytë.
Nga Aleanca, Ardian Gjini nuk e ka konfirmuar nëse do ta mbështesin sërish, por shprehu pakënaqësi me mosdekretimin nga Presidenca.
Në anën tjetër, propozimit të PDK-së i doli kundër LDK-ja.
Shefja e Grupit Parlamentar të kësaj partie, Jehona Lushaku-Sadriu, theksoi se iniciativa me ligj të thjeshtë cenon obligimet ndërkombëtare dhe ndryshimet kushtetuese, duke paralajmëruar pasoja afatgjata për vendin.
Miratimi i këtij ligji në lexim të parë erdhi pas protestave qytetare që shpërthyen pas dënimit të krerëve të UÇK-së nga Haga me 81 vjet burgim.
Për më shumë detajet ndiqeni kronikën e përgatitur nga Klan Kosova: