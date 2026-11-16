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Dita e 16 nëntorit, shënjoi dy muajt që shkuan nga vendimi dënues i Gjykatës Speciale.
E java para, është për një ligj që po thuhet se kufizon pikërisht rastet me të cilat i bie të merret kjo gjykatë.
Ai për Dhomat e Specializuara që u inicua nga Partia Demokratike e Kosovës, ka kohë deri të dielën për tu shyqrtuar në kuvend.
Një deputet i PDK-së që foli më së shumti për ligjin para se ai të kthehet në Kuvend me kërkesë të partisë së tij, do që ligji të votohet sërish.
Këtë e presin edhe antarët e tjerë të këtij subjektit politik, ndonëse kryesia e parlamentit nuk u mblodhën të hënën siç bënë rëndom, për të caktuar sencën e kësaj jave.
Megjithatë, në PDK shohin vullnet të deputetëve për të ecur tutje me këtë ligj.
Ushtruesja e detyrës së kryetares së PDK-së, Vlora Çitaku, kërkoi që Ligji për Specialen të votohet në seancën e së ejtës që menjëherë këtë të hënë të nis procedura e amendamentitimit dhe që për këtë procedurë të jepen dy javë kohë.
Megjithatë, asnjë nga këto nuk ndodhën, pasi ligjit nuk i erdhi radha të votohet hiç.