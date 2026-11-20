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Gjatë seancës së djeshme plenare të Kuvendit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti deklaroi se Grupi Punues për hartimin e Strategjisë Shtetërore për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, pritet të prezantojë propozimin për ligjin e ri.
Ndërkohë, gazetari Muhrrem Kafexhiu, në emisionin "Kosova Today" në Klan Kosova, ka komentuar zhvillimet lidhur me këtë çështje, duke vlerësuar se ligji aktual, me gjasë, do të zëvendësohet me një ligj të ri.
“Ligji, sipas të gjitha gjasave, do të rikonstruktohet. Domethënë, ky ligj do të bjerë. Tash mund të jenë nenet e njëjta dhe të shtohet ndonjë tjetër, gjë për të cilën unë dyshoj, por megjithatë, duke i parë deklarimet e të dyja palëve, u pa qartë se do të vijë një ligj i ri”, ka deklaruar Kafexhiu.
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