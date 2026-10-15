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Lidhja e Shkrimtarëve e Kosovës, organizon sot orë përkujtimore kushtuar Dr. Flora Brovina, në shenjë nderimi për jetën, krijimtarinë dhe veprimtarinë e saj.
Në kuadër të orës përkujtimore do të lexohen poezi dhe prozë kushtuar personalitetit të saj, si dhe krijime poetike.
Brovina, ka qenë kryetare e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, deputete, mjeke dhe luftëtare e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, derisa njihet edhe për veprimtarinë e saj politike dhe humanitare.
Përmes këtij aktiviteti, Lidhja e Shkrimtarëve e Kosovës synon të nderojë kontributin e saj në letërsi dhe në jetën publike, duke rikujtuar një personalitet që ka lënë gjurmë në fusha të ndryshme të shoqërisë kosovare.
Aktiviteti do të mbahet nga ora 12:00, në lokalet e LSHK-së, në Prishtinë. /KlanKosova.tv