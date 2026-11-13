Lajmet e fundit
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë deklaruar se struktura e sigurisë së Evropës nuk mund të jetë temë e negociatave për paqe ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, duke theksuar se çdo diskutim për sigurinë evropiane duhet të bëhet me përfshirjen e vetë Evropës.
Deklarata u bë të premten, gjatë samitit të liderëve të BE-së në Dublin, derisa mbetet e paqartë se kush do ta përfaqësojë Evropën në bisedimet e mundshme të ardhshme për përfundimin e luftës në Ukrainë.
Ndërkohë, Kremlini ka deklaruar se Rusia është e hapur për pjesëmarrjen e vendeve evropiane në negociatat për paqe, nëse ato tregojnë gatishmëri për të kontribuar në procesin e paqes.
Sipas Reuters, kancelari gjerman, Friedrich Merz, i ka cilësuar komentet e Moskës si “të njëjtën lojë të vjetër”, duke thënë se Evropa dhe Shtetet e Bashkuara kanë një mesazh të qartë dhe të përbashkët.
“Nuk do të ketë diskutime për Ukrainën pa Ukrainën dhe nuk do të ketë diskutime për Evropën pa Evropën. Për më tepër, nuk ka nevojë të diskutohet për strukturën e sigurisë evropiane. Ne tashmë e kemi atë”, deklaroi Merz para gazetarëve.
Zyrtarët rusë kanë kërkuar që të arrihet një marrëveshje më e gjerë për arkitekturën e sigurisë në Evropë përpara se të diskutohen detajet konkrete të luftës në Ukrainë.