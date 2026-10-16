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Policia e Kosovës ka ndaluar një të mitur në fshatin Qirkoviq të Leposaviqit, i cili dyshohet se ka kaluar kufirin nga Serbia në Kosovë përmes rrugëve ilegale.
Sipas raportit të Policisë, rasti ka ndodhur më 15 tetor, rreth orës 14:25, kur zyrtarët policorë, gjatë patrullimit, kanë ndaluar një automjet me targa të Serbisë, të cilin e drejtonte i dyshuari, mashkull kosovar i mitur.
Për rastin, të miturit i është shqiptuar një tiketë kundërvajtjeje.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, ai është liruar dhe rasti do të vazhdojë në procedurë të rregullt hetimore.
"Fsh. Qirkoviq, Leposaviq 15.10.2026 - 14:25. Policia gjatë patrullimit kanë ndaluar automjetin me targa të Serbisë drejtuar nga i dyshuari mashkull kosovar-i mitur, i cili dyshohet se përmes rrugëve ilegale ka kaluar kufirin Serbi-Republika e Kosovës. Të njëjtit i është shqiptuar një tiketë kundërvajtje, ndërsa pas intervistimit me vendim të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt hetimore".