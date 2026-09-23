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Artistja shqiptare, Leonora Jakupi i bëri thirrje të gjithë shqiptarëve që të bëhen bashkë për të mbrojtur vlerat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në protestën që po mbahet sot në Prishtinë kundër vendimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Jakupi emocionoi qytetarët me fjalët e saj, transmeton klankosova.tv.
"Nga këtu të gjithë shqiptarëve iu bëj thirrje të bëhemi bashkë kudo që jeni për këtë kauzë, për këtë histori, të jemi bashkë... Të mos harrojmë vlerën tonë më të shtrenjtë, Ushtrinë tonë Çlirimtare dhe djemtë tonë më të mirë të cilët kanë qenë ombrella jonë... UÇK, UÇK", tha ajo.