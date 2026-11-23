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Një ushtar i Forcës së Sigurisë së Kosovës dyshohet se është lënduar si pasojë e shpërthimit të municionit brenda armës, në Babaj të Bokës.
Pjesëtari i FSK-së fillimisht është dërguar në Spitalin Rajonal të Gjakovës, ndërsa më pas është transferuar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Klan Kosova ka siguruar pamje kur një furgon i FSK-së, i shoqëruar nga një autoambulancë, e ka sjellë ushtarin në QKUK.
Klankosova.tv do t'ju mbajë të informuar për rastin, posa të ketë një konfirmim zyrtar nga Klinika Emergjente.