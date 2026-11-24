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Anëtarët e Komisionit për Siguri të Kuvendit të Kosovës kanë shprehur mospajtime lidhur me mënyrën e sqarimit të rastit të ushtarëve të FSK-së të lënduar gjatë stërvitjeve.
Për këtë rast, kryetari i këtij komisioni, Mefail Bajqinovci ka lexuar reagimin e Ministrisë së Mbrojtjes për këtë rast, derisa me këtë veprim nuk janë pajtuar dy anëtarët nga radhët e PDK-së, Ganimete Musliu dhe Rrahman Rama.
“Mos na lexo ti deklaratat e atyre. Ai ka obligime tjera ndaj komisionit. A je zëdhënës i ministrisë ti a. Mos e hupni veten”, ka qenë reagimi i Musliut kur Bajqinovci filloi leximin e reagimit.
Derisa, deputeti i VV-së ka reaguar ndaj Musliut e Ramës.
“Çka duhet tjetër. Unë mendoj se sqarimi publik është, çfarë sqarimi tjetër po kërkoni, mos boni politikë, Gane”, ka thënë Bajqinovci.
Ndryshe, gjatë mbledhjes së sotme të këtij komisioni, Musliu ka kërkuar raportim nga ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci ose komandanti i FSK-së, për rastet e ushtarëve të lënduar të FSK-së. /Klankosova.tv