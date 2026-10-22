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Bukayo Saka u lëndua gjatë ndeshjes së Arsenalit ndaj Bayernit të mërkurën.Ndërsa po bënte një pasim për të ndërruar krahun, ai ra menjëherë në tokë duke mbajtur këmbën e majtë. Situata shkaktoi shqetësim tek “Topçinjtë”.
Në konferencë për shtyp pas ndeshjes, Mikel Arteta tha se lëndimi i anglezit nuk duket aspak mirë.
"Mjekët janë pak të shqetësuar. Kur një lojtar duhet të largohet nga fusha me dhimbje shumë të forta, nuk është kurrë lajm i mirë, por duhet të presim dhe të shohim. Fatkeqësisht, situata nuk duket aspak e mirë", u ankua trajneri spanjoll.