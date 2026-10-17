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Një tërmet me magnitudë 2.5 ballë është regjistruar sot, më 17 tetor, në orën 10:15, në zonën ndërmjet Makedonski Brodit dhe Krushevës.
Sipas informacioneve paraprake, epiqendra e tërmetit ndodhej pranë vendbanimeve Plasnicë dhe Llojan, në një thellësi prej 15 kilometrash, raporton Alsat.mk, transmeton klankosova.tv.
Lëkundjet kanë qenë të lehta dhe mund të jenë ndier nga banorët që jetojnë pranë epiqendrës. Deri më tani, nuk raportohet për dëme materiale.
Ndërkohë, priten informacione të tjera nga institucionet kompetente të sizmologjisë.