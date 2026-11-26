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Ermina Lekaj Prljaskaj, këshilltare e ministrit të Punëve të Jashtme të Kroacisë, ka folur në “Edicionin Special” në Klan Kosova për Rezolutën për Vukovarin, të miratuar nga Parlamenti Evropian.
Ajo e ka cilësuar rezolutën si të rëndësishme për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor.
“Kjo është një përparësi shumë e madhe jo vetëm për Kroacinë, por edhe për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, sepse këtu përfshihen edhe shtetet e tjera”, ka thënë ajo.
Lekaj- Prljaska ka theksuar se me miratimin e kësaj rezolute është dhënë mesazhi se krimet e luftës nuk duhet të minimizohen dhe se personat që kanë kryer krime të tilla nuk duhet të glorifikohen.
Ajo ka thënë se përmes kësaj rezolute është krijuar mundësia për hapjen e arkivave shtetërore dhe ushtarake në Serbi, gjë që, sipas saj, do të ndihmonte edhe në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur.
“Me këtë rezolutë u dha mundësia të hapen arkivat shtetërore dhe ushtarake në Serbi, ku do të shihet edhe fati i të zhdukurve, mirëpo njëkohësisht u kërkua edhe mbrojtja e familjarëve të tyre”, ka deklaruar ajo.
Perljaska ka theksuar se rezoluta nuk përfshin vetëm Vukovarin dhe të zhdukurit në Kroaci, por edhe personat e zhdukur në të gjitha shtetet e ish-Jugosllavisë, përfshirë edhe Kosovën.
“Mos të harrojmë se këtu Kroacia nuk i ka përfshirë vetëm Vukovarin dhe të zhdukurit në Kroaci, por edhe të gjitha shtetet e ish-Jugosllavisë. Me këtë mund të themi se, përveç Kroacisë, këtu është përforcuar edhe pozita e Kosovës për zbardhjen e fatit të të zhdukurve në Kosovë”, ka thënë Lekaj- Prljaska.