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Ndryshimi i qëndrimit të Vetëvendosjes për të propozuar Vlora Çitakun e PDK-së për nënkryetare nuk mjaftoi që PDK-ja të ishte e pranishme në sallë.
Megjithatë, Albulena Haxhiu vazhdoi procedurat për konstituimin e Kuvendit. Me votat e Vetëvendosjes, Kujtim Shala i LDK-së u zgjodh nënkryetar.
Nga Lista Serbe, pas dështimit të Slavko dhe Igor Simiq për të siguruar 61 vota, shumicën e mori Tanja Vujoviq. Ndërsa Emilja Rexhepi u zgjodh nënkryetare nga komunitetet jo-serbe.
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