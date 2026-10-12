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Emisioni “Krejt Kapak” në Klan Kosovës sjell një rrëfim për historinë, legjendat dhe trashëgiminë e Kalasë së Jerinës.
Kjo kala ndodhet në zonën malore mbi fshatin Botushë të Gjakovës, përballë zonës së Koshares.
Përmes një udhëtimi në terren, ekipi i emisionit eksploron rrënojat e kësaj fortifikate të lashtë, muret e së cilës ruhen ende nën pemët e larta dhe dushkun që e mbulon këtë pjesë.
Një pjesë e veçantë e rrëfimit i kushtohet legjendës së Jerinës, gruas së bukur për të cilën, thuhet kishte një luftë mes dy princërve shqiptarë.
Për të kuptuar më shumë rreth Kalasë së Jerinës, ndiqni të plotë emisionin “Krejt Kapak”: