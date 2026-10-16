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Trajneri i Ajaxit, Michel Sanchez, është vënë në shënjestër të kritikave pas humbjes 2-1 ndaj Hajduk Splitit në Ligën e Konferencës.
Ish-trajneri i Ajaxit, Frank de Boer, kritikoi vendimin për ta aktivizuar nga fillimi 19-vjeçarin Jofre Torrents, ndërsa Toby Alderweireld ngriti shqetësime për mënyrën se si trajneri spanjoll komunikon në anglisht me lojtarët duke shtuar se është turp ta dëgjosh.
Ajaxit i duhet të reagojë në ndeshjet e ardhshme ndaj Groningenit dhe Atalantës, ndërsa Michel synon të largojë dyshimet pas këtij fillimi zhgënjyes.