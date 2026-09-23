Lajmet e fundit
Deponia e mbeturinave në Velekincë të Gjilanit pritet të zgjerohet dhe të pranojë mbeturinat e 12 komunave të rajoneve të Gjilanit dhe Ferizajt.
Kjo parashihet në Planin Ndërkomunal për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave, i cili u miratua nga Kuvendi Komunal i Gjilanit më 31 korrik 2026, me 18 vota për, 4 kundër dhe 2 abstenime.
Me planin e ri, në deponinë e Velekincës do të dorëzohen mbeturinat e Gjilanit, Ferizajt, Kaçanikut, Hanit të Elezit, Shtërpcës, Shtimes, Kamenicës, Novobërdës, Vitisë, Ranillugut, Parteshit dhe Kllokotit.
Projekti parasheh ndërtimin e një qelize të re prej 7.03 hektarësh dhe rritjen e kapacitetit të deponisë deri në 126 mijë e 200 tonë në vit. Punimet pritet të nisin në fund të këtij viti dhe të përfundojnë në fund të vitit 2027, raporton Kiks Kosova.
Banorët e Velekincës, Uglarit, Malishevës dhe Lagjes së Vishnjeve e kundërshtojnë zgjerimin. Ata kërkojnë që deponia të mbyllet, duke thënë se prej vitesh përballen me erë të rëndë dhe probleme që, sipas tyre, lidhen me ndotjen e ujit dhe tokës.
Në vend të zgjerimit të deponisë, banorët propozojnë një tjetër destinim për këtë hapësirë.
Valon Selimi nga shoqata “Rraja e Shqipes” kërkon që pas mbylljes, zona të shndërrohet në park dhe të lidhet me parkun e pishave që ndodhet poshtë saj.
Ndërkohë, në Kuvendin Komunal ka pasur qëndrime të ndryshme për planin. Asamblisti i VV-së, Fadil Ademi, e mbështet projektin dhe thotë se ai parasheh një mënyrë të re të trajtimit të mbeturinave, ndërsa disa asamblistë të LDK-së dhe PDK-së e kundërshtojnë zgjerimin.
Banorët kanë paralajmëruar se, nëse projekti nis të zbatohet pa u marrë parasysh kërkesa e tyre për mbylljen e deponisë, do të protestojnë dhe do të tentojnë t’i ndalojnë kamionët që dërgojnë mbeturina në Velekincë.
Ndiqni në vijim kronikat e përgatitura nga Kiks Kosova për këtë çështje:
Ndiqeni emisionin e plotë: