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Lazio ka regjistruar fitoren e nëntë në dhjetë ndeshjet e para të sezonit në Serie A, duke vazhduar të mbetet skuadra e dytë e pamposhtur në kampionat së bashku me rivalin lokal Roma.
Skuadra e drejtuar nga Gennaro Gattuso mposhti në shtëpi Cagliarin me rezultat 2-1, në kuadër të xhiros së dhjetë.
Mysafirët kaluan të parët në epërsi me anë të Nzola, por Lazio reagoi shpejt, me Isaksen që barazoi rezultatin. Fitoren e madhe për vendasit e siguroi sulmuesi Pinamonti, i cili realizoi golin e tij të dytë sezonal.
Me këtë fitore, Lazio shkëputet e vetme në krye të tabelës me 28 pikë, duke lënë pas kampionin aktual, Interin.
Në xhiron e ardhshme, Lazio e pret një tjetër sfidë e madhe, pasi do të udhëtojë drejt Napolit për një përballje mes pretendentëve për titull.