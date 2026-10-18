Lajmet e fundit
Lazio ka shënuar një fitore të madhe në udhëtim ndaj Juventusit, duke triumfuar me rezultat bindës 0-3 në Allianz Stadium. Skuadra kryeqytetase zhvilloi një paraqitje të shkëlqyer, duke e mposhtur Juventusin si në lojë, ashtu edhe në rezultat.
Oliver Provstgaard kaloi Lazion në epërsi, ndërsa Gustav Isaksen dyfishoi rezultatin. Fitoren e mysafirëve e vulosi Fisayo Dele-Bashiru, duke i dhënë Lazios tri pikë të rëndësishme, transmeton Klankosova.tv.
Kjo ishte fitorja e parë e Lazios në Torino ndaj Juventusit pas nëntë vitesh, duke i dhënë fund një serie të gjatë pa triumf në këtë stadium.
Me këtë fitore, Lazio barazohet me Interin në krye të tabelës, me nga 19 pikë, ndërsa Juventusi mbetet në kuotën e 11 pikëve, në pozitën e shtatë.
Në xhiron e ardhshme, Juventusi do të luajë në udhëtim ndaj Lecces, kurse Lazio do ta presë Parmën në stadiumin Olimpico.