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Lazio ka fituar 3-1 ndaj Monzas në kuadër të javës së gjashtë të Serie A, duke u ngjitur në kuotën e pikëve të liderit Inter.
Skuadra e drejtuar nga Gennaro Gattuso e nisi ndeshjen në mënyrë fantastike, duke kaluar në epërsi që në minutën e tretë me Nuno Tavares. Gustav Isaksen e dyfishoi rezultatin në minutën e 23-të, pas asistimit të Tijjani Noslin.
Detyra e Monzas u vështirësua edhe më shumë në minutën e 35-të, kur Lorenzo Lucchesi u përjashtua me karton të kuq, duke e lënë skuadrën mysafire me dhjetë futbollistë për pjesën e mbetur të ndeshjes.
Megjithatë, Monza reagoi menjëherë pas pushimit dhe Saba Goglichidze ngushtoi rezultatin në minutën e 46-të. Lazio nuk lejoi befasi dhe Andrea Pinamonti, në minutën e 88-të, vulosi fitoren 3-1.
Me këtë triumf, Lazio vazhdon ecurinë pozitive dhe barazohet me pikë me Interin në krye të kampionatit italian me nga 16.